«Пари НН» ушёл от поражения на последних минутах матча РПЛ с «Акроном»

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол открыл счёт в игре. На 47-й минуте защитник гостей Свен Карич восстановил равновесие. На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар вновь вывел хозяев вперёд. На 90+4-й минуте нападающий Зе Турбо забил второй гол гостей во встрече, позволив им избежать поражения.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: