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Шамиль Газизов рассказал, что Хуссем Мрезиг вернулся к тренировкам после травмы

Шамиль Газизов рассказал, что Хуссем Мрезиг вернулся к тренировкам после травмы
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что полузащитник Хуссем Мрезиг восстановился от травмы. Со слов руководителя, хавбек уже приступил к тренировкам в общей группе.

«Мрезиг уже готов, провёл две тренировки в общей группе. Но это уже тренерскому штабу решать, дадут ему время в матче с «Факелом» или нет», — цитирует слова Газизова издание «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний алжирский полузащитник Хуссем Мрезиг пропустил ряд матчей из-за мышечной травмы. В текущем сезоне игрок провёл пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Сейчас «Динамо» Махачкала располагается на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ.

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