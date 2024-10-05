Шамиль Газизов рассказал, что Хуссем Мрезиг вернулся к тренировкам после травмы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что полузащитник Хуссем Мрезиг восстановился от травмы. Со слов руководителя, хавбек уже приступил к тренировкам в общей группе.

«Мрезиг уже готов, провёл две тренировки в общей группе. Но это уже тренерскому штабу решать, дадут ему время в матче с «Факелом» или нет», — цитирует слова Газизова издание «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний алжирский полузащитник Хуссем Мрезиг пропустил ряд матчей из-за мышечной травмы. В текущем сезоне игрок провёл пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Сейчас «Динамо» Махачкала располагается на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ.