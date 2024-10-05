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«Рубин» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Рубин» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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