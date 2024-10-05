Булыкин: Слишкович неплохо проявил себя в «Спартаке» — вопрос, получится ли в «Оренбурге»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович неплохо проявил себя, когда был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». У него был результат. Для многих интересный вопрос, получится ли у Слишковича с «Оренбургом». Будем смотреть и наблюдать. К зимней паузе можно будет что-то сказать, но для него основная задача — поработать с командой в этой зимней паузе, чтобы хорошо провести концовку сезона и выполнить задачи «Оренбурга», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.