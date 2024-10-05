Гол Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На девятой минуте единственный гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 18 очков за семь матчей. «Кристал Пэлас» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: