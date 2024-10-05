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Гол Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ

Гол Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 9'    

На девятой минуте единственный гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 18 очков за семь матчей. «Кристал Пэлас» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

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