В «Пари НН» сообщили, что приняли решение об отставке Илича во время матча с «Акроном»

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер команды Саша Илич отправлен в отставку.

«Саша Илич отправлен в отставку. Это решение совета директоров, он состоялся сегодня во время матча», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, в игре 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

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