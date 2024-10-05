Габулов о болельщиках «Алании»: никто так не заслуживает команду в РПЛ, как они

Экс-вратарь «Алании» Владимир Габулов рассказал о любви болельщиков к своему клубу.

«Никто так не заслуживает команду в РПЛ, как болельщики «Алании». Потому что и натерпелись, и видели результаты, и искренне любят, и разбираются в футболе, и темпераментные, и тонкие, и чуткие… То есть во Владикавказе настоящие болельщики. Люди не просто приходят поболеть за команду и посмотреть матч.

Те, кто интересуется футболом и любит его в Осетии, живут этим. Футбол у них в душе. Они всей душой болеют и проявляют максимально искренние эмоции — как положительные, так и негативные. Поэтому, повторюсь, никто не заслуживает команды в Премьер-Лиге так, как болельщики из Владикавказа», — приводит слова бывшего голкипера издание «РБ Спорт».