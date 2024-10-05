Гурцкая рассказал об основных проблемах Станковича в «Спартаке»

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

«Проблема в том, что есть категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду. Такой, например, Каррера. Он пришёл в очень хорошую команду, достаточно просто было мотивировать и физически подводить к матчу.

Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить давать передачи. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он возомнил, что может менять схему в каждом матче, и будет всё получаться. И началась паника. Плюс он сейчас почувствует… У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».