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«Зенит» — «Оренбург»: после первого тайма счёт в матче не открыт

«Зенит» — «Оренбург»: после первого тайма счёт в матче не открыт
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первой половины счёт в игре 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 10 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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