«Пари НН» объявил о расторжении контракта с Сашей Иличем

«Пари НН» в своём телеграм-канале объявил о расторжении контракта с сербским тренером Сашей Иличем.

«ФК «Пари Нижний Новгород» и Саша Илич расторгли контракт по соглашению сторон. ФК «Пари НН» благодарит Сашу за работу и желает ему успехов на тренерском пути.

Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК «Пари Нижний Новгород». Мы не прощаемся, а говорим вам: «До свидания!» — написано в телеграм-канале нижегородского клуба.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, в игре 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

Самые титулованные футбольные клубы России: