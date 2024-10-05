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Генич намекнул на тренера, который может возглавить «Пари НН»

Генич намекнул на тренера, который может возглавить «Пари НН»
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Известный российский комментатор Константин Генич намекнул, что новым главным тренером «Пари НН» может стать Виктор Гончаренко, который является его соведущим в шоу «Коммент.Превью», где они разбирают матчи РПЛ.

«Не в качестве инсайда, но есть подозрение, что на следующее «Коммент.Превью» у меня будет другой напарник», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее «Пари НН» в телеграм-канале объявил о расторжении контракта с сербским тренером Сашей Иличем.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке.

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