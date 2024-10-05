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Капитан «Пари НН» Гоцук отреагировал на новость об отставке Саши Илича

Капитан «Пари НН» Гоцук отреагировал на новость об отставке Саши Илича
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Центральный защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал новость об отставке Саши Илича с поста главного тренера команды.

«Я удивился, потому что сегодня был положительный результат. Мы профессионалы, это решение руководства, нам остаётся только принять его. Будем готовиться к следующему туру. Саше огромное спасибо. Большой тренер, большой игрок. То, что он ушёл, — это часть работы», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 игр нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, в матче 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

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