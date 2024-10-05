Овчинников: руководству «Пари НН» нужно идти за Иличем, но не хочется отползать от пирога

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал новость об отставке Саши Илича из «Пари Нижний Новгород».

«Увольнение Илича из «Пари НН» — нормальное решение. Когда убрали Юрана, руководство перепутало всё на свете. Я считаю, что люди, которые руководят «Пари НН», не совсем разбираются в футболе. Им нужно идти вслед за Иличем, но не думаю, что они примут такое решение. Как-то не хочется отползать от пирога», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, во встрече 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).