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Овчинников: руководству «Пари НН» нужно идти за Иличем, но не хочется отползать от пирога

Овчинников: руководству «Пари НН» нужно идти за Иличем, но не хочется отползать от пирога
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал новость об отставке Саши Илича из «Пари Нижний Новгород».

«Увольнение Илича из «Пари НН» — нормальное решение. Когда убрали Юрана, руководство перепутало всё на свете. Я считаю, что люди, которые руководят «Пари НН», не совсем разбираются в футболе. Им нужно идти вслед за Иличем, но не думаю, что они примут такое решение. Как-то не хочется отползать от пирога», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, во встрече 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

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