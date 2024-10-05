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Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму в матче 7-го тура АПЛ

Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму в матче 7-го тура АПЛ
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Сегодня, 5 октября, в матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. На 79-й минуте матча вратарь «красных» Алисон Бекер получил повреждение и был заменён на Витезслава Яроша.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 9'    

По информации инсайдера Фабрицио Романо, у 31-летнего голкипера подозрение на травму подколенного сухожилия, на текущий момент врачи английского клуба оценивают степень повреждения игрока.

В сезоне-2024/2025 Алисон Бекер принял участие в семи матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля» и четыре из них закончил без пропущенных мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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