Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму в матче 7-го тура АПЛ

Сегодня, 5 октября, в матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. На 79-й минуте матча вратарь «красных» Алисон Бекер получил повреждение и был заменён на Витезслава Яроша.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, у 31-летнего голкипера подозрение на травму подколенного сухожилия, на текущий момент врачи английского клуба оценивают степень повреждения игрока.

В сезоне-2024/2025 Алисон Бекер принял участие в семи матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля» и четыре из них закончил без пропущенных мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.