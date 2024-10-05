Арне Слот установил уникальное достижение в истории «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером в истории «Ливерпуля», который выиграл первые 9 матчей из 10, сообщает Squawka. Нидерландский специалист опередил по этому показателю Уильяма Баркли (8), Джона Маккенну (7) и Боба Пейсли (7).

Также сообщается, что Слот — первый тренер «Ливерпуля», одержавший победы в своих первых четырёх выездных матчах АПЛ.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз выступил вничью и 24 раза уступил.