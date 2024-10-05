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Юран: хочу поддержать Илича, по-спортивному удивлён его отставкой из «Пари НН»

Юран: хочу поддержать Илича, по-спортивному удивлён его отставкой из «Пари НН»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на увольнение Саши Илича из нижегородского клуба.

«Пари НН» находится не в зоне вылета и не в зоне переходных матчей. Наверное, бюджет клуба поменьше, чем у «Оренбурга» или «Химок». Может, плюс-минус схож с «Факелом». Я всегда говорил и будут говорить, что против абы каких иностранцев здесь. Если тренер действительно соответствует, что-то выиграл, я буду согласен.

Но в данной ситуации я хочу поддержать Илича. Последние две выездные игры были очень непростые. Команда победила в Оренбурге, где проиграл «Спартак». «Акрон» до этого обошёл дома «Химки», а на выезде — «Ростов»: команда хорошо укомплектована. Четыре очка с выезда — это дорогого стоит.

В итоге сейчас принимается решение уволить Илича. У руководства есть своё мнение, его можно уважать или нет. Но чисто по-спортивному я поддерживаю Илича. Если увольнять, то только по делу. По спортивной составляющей я удивлён этой отставкой», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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