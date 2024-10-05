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Валерий Овчинников: Дмитрия Черышева можно смело назначить на пост тренера «Пари НН»

Валерий Овчинников: Дмитрия Черышева можно смело назначить на пост тренера «Пари НН»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказал мнение, что Дмитрия Черышева можно назначить на пост главного тренера «Пари НН». Сегодня, 5 октября, нижегородский клуб объявил об увольнении Саши Илича.

«У нас есть определённая обойма тренеров, которая ухитряется перепрыгнуть из одной команды в другую. Гончаренко в ЦСКА добился большого результата, а потом ушёл и спокойно поднимает другую команду. Не очень хорошо отношусь к кандидатуре Гончаренко в «Пари НН». Нужно смотреть на тренеров, которые когда-то играли в нижегородском клубе. Дмитрий Черышев — более опытный боец и взрослый мужик. Его можно смело назначить на пост главного тренера «Пари НН», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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