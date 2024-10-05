Валерий Овчинников: Дмитрия Черышева можно смело назначить на пост тренера «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказал мнение, что Дмитрия Черышева можно назначить на пост главного тренера «Пари НН». Сегодня, 5 октября, нижегородский клуб объявил об увольнении Саши Илича.

«У нас есть определённая обойма тренеров, которая ухитряется перепрыгнуть из одной команды в другую. Гончаренко в ЦСКА добился большого результата, а потом ушёл и спокойно поднимает другую команду. Не очень хорошо отношусь к кандидатуре Гончаренко в «Пари НН». Нужно смотреть на тренеров, которые когда-то играли в нижегородском клубе. Дмитрий Черышев — более опытный боец и взрослый мужик. Его можно смело назначить на пост главного тренера «Пари НН», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.