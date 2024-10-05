«Зенит» — «Оренбург»: петербуржцы открыли счёт в матче, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

На 61-й минуте Густаво Мантуан реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 10 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.