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«Сонное царство». Аршавин высказался о первом тайме матча «Зенита» с «Оренбургом»

«Сонное царство». Аршавин высказался о первом тайме матча «Зенита» с «Оренбургом»
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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о первом тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые принимают на своём поле «Оренбург». Первая половина встречи завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Сонное царство. Я бы никого не выделил. Все играют одинаково. То, что может склонить чашу весов в пользу «Зенита», — это могут выйти Соболев, Ерохин. Ну и Педро ещё», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 10 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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