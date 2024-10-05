«Урал» упустил победу над «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился со счётом 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Секулич – 16' 1:1 Нетфуллин – 90+6'
В составе екатеринбургского клуба автором единственного гола стал Мартин Секулич. Гости в концовке отыгрались усилиями Равиля Нетфуллина.
После сегодняшнего матча «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 13 матчей. Торпедовцы заработали 23 очка и располагаются на второй строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.
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