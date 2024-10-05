«Урал» упустил победу над «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился со счётом 1:1.

В составе екатеринбургского клуба автором единственного гола стал Мартин Секулич. Гости в концовке отыгрались усилиями Равиля Нетфуллина.

После сегодняшнего матча «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 13 матчей. Торпедовцы заработали 23 очка и располагаются на второй строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.