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«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Абена, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Глебов, Комаров, Мохеби, Саравия, Роналдо.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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