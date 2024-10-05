Дмитрий Черышев: Илича в «Пари НН» брали по непонятным критериям, он это продемонстрировал

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал новость об отставке Саши Илича из «Пари Нижний Новгород», а также высказался о возможном назначении в клуб Виктора Гончаренко.

«Руководство «Пари НН» решило уволить Илича и пришло к такому обоюдному согласию. Нельзя сказать, что увольнение Илича — это правильное решение. Ошибка в том, что его брали по непонятным критериям. Он это продемонстрировал. Сейчас руководство клуба всё исправляет.

Гончаренко хорошо себя зарекомендовал, работая в Беларуси, «Краснодаре», ЦСКА, но не добился каких-то успехов с «Уралом». Решать не нам, а руководству. Бывают такие моменты, когда тренер приходит и взбадривает команду, а она уже начинает играть другими красками», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.