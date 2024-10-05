Сергей Юран: в СССР было две сборных — почему сейчас не сделать такую практику?

Российский тренер Сергей Юран высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу.

«В Советском Союзе была хорошая практика. У нас же было две сборных — ближайший резерв и первая команда Лобановского. Если есть такие ситуации с соперниками, почему бы нам сейчас не сделать вторую сборную России? То есть ближайший резерв, скажем, сборная РПЛ. Это будет неплохое сопротивление. Сборная должна жить своей жизнью, должна выбираться на сборы.

Сыграть с иностранцами… При всём уважении, последний раз на вторую игру не долетели, а в первом матче соперник только назывался иностранной сборной. Почему нельзя сделать такую практику, которая была? На данном этапе сам бог велел заниматься своим хозяйством. Есть вторая сборная, есть пауза. Нет соперника — формируется команда РПЛ с главным тренером, тоже проводит сборы и играет матч. Для болельщиков в регионе это тоже праздник. Я двумя руками за такую идею», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.