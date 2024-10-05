«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Рубин»: Ставер, Кубатов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Ковачев, Камило, Самородов.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.