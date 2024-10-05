Экс-игрок «Спартака» Маркао: очень рад за Жозе, ему нужно доверять

Бывший футболист московского «Спартака» Маркао высказался о дебютном голе форварда Виллиана Жозе за красно-белых. Нападающий отметился забитым мячом со штрафного удара в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» Москва (3:2).

«Я видел гол Виллиана Жозе, очень за него рад. Это действительно качественный футболист, думаю, если он будет в форме, то сможет забить ещё очень много голов. Ему нужно доверять», — приводит слова Маркао «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 5 октября, «Спартак» примет «Ростов» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнётся в 19:00 мск.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 4 млн.