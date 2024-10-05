Арбитр Федотов: пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» назначать не следовало

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» в рамках 11-го тура РПЛ. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Для меня пенальти в ворота «Оренбурга» не было. Это игровой эпизод, исходя из всех трактовок. Как такие пенальти можно давать? Слишком легковесный, это всё-таки футбол, контактный вид спорта. Ну выпрыгнул он — и что? Да, основания для 11-метрового есть, да, такие голы с такими единоборствами отменялись. Но они и засчитывались! Моё мнение — исходя из планки единоборств арбитра, в этом матче надо было продолжить игру. Так что пенальти «Оренбургу» назначать не следовало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом Чемпионата Максимом Пахомовым.