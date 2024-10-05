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Арбитр Федотов: пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» назначать не следовало

Арбитр Федотов: пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» назначать не следовало
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» в рамках 11-го тура РПЛ. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Для меня пенальти в ворота «Оренбурга» не было. Это игровой эпизод, исходя из всех трактовок. Как такие пенальти можно давать? Слишком легковесный, это всё-таки футбол, контактный вид спорта. Ну выпрыгнул он — и что? Да, основания для 11-метрового есть, да, такие голы с такими единоборствами отменялись. Но они и засчитывались! Моё мнение — исходя из планки единоборств арбитра, в этом матче надо было продолжить игру. Так что пенальти «Оренбургу» назначать не следовало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом Чемпионата Максимом Пахомовым.

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