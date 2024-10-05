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Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче «Акрона» с «Пари НН»

Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче «Акрона» с «Пари НН»
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

«Обидно так пропускать, значит, надо подумать всем в команде, футбольный бог за что‑то нас наказал. В целом это была наша игра — не имеем права отпускать. Ключевой момент, когда могли забивать третий, и встреча закончилась бы. Вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Выполняю ли свою задачу? Выполняю, когда команда побеждает. К своим голам отношусь спокойно, радуюсь, когда ребята забивают. Я уже не в том возрасте, да и никогда такого не было, что я когда‑то мечтал. Конечно, любому нападающему хочется внести вклад, но понимаю, что я фактурный игрок, меня по двое держат, а ты вылетаешь, и забиваешь, и радуешься. Такова роль форварда», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

На 40-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол открыл счёт в игре. На 47-й минуте защитник гостей Свен Карич восстановил равновесие. На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар вновь вывел хозяев вперёд. На 90+4-й минуте нападающий Зе Турбо забил второй гол гостей во встрече, позволив им избежать поражения.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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