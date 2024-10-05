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Зенит — Оренбург, результат матча 5 октября 2024, счет 1:0, 11-й тур РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

На 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

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