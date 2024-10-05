«Зенит» дома обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.