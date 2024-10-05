«Получилось изящно». Артём Дзюба — о своём «ударе скорпиона» в матче с «Пари НН»

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался об «ударе скорпиона», нанесённом им в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Так получилось. Просто мяч выковыривал. Получилось изящно, но всё это ерунда, когда команда в таком матче теряет очки. Ничья сродни поражению. С другой стороны, приятно, когда мы в «Акроне» так расстраиваемся из-за ничьей», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.