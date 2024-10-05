Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Получилось изящно». Артём Дзюба — о своём «ударе скорпиона» в матче с «Пари НН»

«Получилось изящно». Артём Дзюба — о своём «ударе скорпиона» в матче с «Пари НН»
Комментарии

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался об «ударе скорпиона», нанесённом им в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

«Так получилось. Просто мяч выковыривал. Получилось изящно, но всё это ерунда, когда команда в таком матче теряет очки. Ничья сродни поражению. С другой стороны, приятно, когда мы в «Акроне» так расстраиваемся из-за ничьей», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Материалы по теме
Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче «Акрона» с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android