Джанашия: в «Локомотиве» российский тренер — плохо что ли? Другим клубам надо брать пример

Бывший игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал информацию о возможном назначении Владимира Слишковича в «Оренбург».

«Сложно что-то сказать про Слишковича в «Оренбурге», потому что непонятно, в какой футбол будет играть команда при новом тренере. Я всегда за российского тренера. Россиянин любит Россию и хочет, чтобы его команда всегда была на первых местах. У нас есть хорошие специалисты. Почему не назначить российского тренера?

В «Локомотиве» россиянин. Плохо что ли?? Наоборот, хорошо! Надо брать пример. В «Зените» и «Краснодаре» иностранцы? Нет, наши! В «Ростове» Карпин, но у команды есть проблемы с футболистами. Если посмотреть на наши топ-клубы, то везде российские тренеры. Потому что они знают, чего и как мы хотим. В этом разница. У иностранцев другой менталитет, и они думают по-другому», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.