«Байер» упустил победу в матче с «Хольштайном» в 6-м туре Бундеслиги

Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Итоговый результат — 2:2.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе с передачи Эксекиэля Паласиоса. На восьмой минуте удвоил преимущество «Байера» Йонас Хофман, которому также ассистировал Паласиос. На 45+5-й минуте забил игрок «Хольштайна» Макс Гешвилль. На 69-й минуте сравнял счёт нападающий «Хольштайна» Янн-Фите Арп.

«Байер» за шесть матчей набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хольштайн» с двумя очками идёт 17-м.