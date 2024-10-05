«Байер» упустил победу в матче с «Хольштайном» в 6-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Итоговый результат — 2:2.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
Хольштайн
Киль
1:0 Бонифасе – 4' 2:0 Хофман – 8' 2:1 Гешвилль – 45+5' 2:2 Арп – 69'
На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе с передачи Эксекиэля Паласиоса. На восьмой минуте удвоил преимущество «Байера» Йонас Хофман, которому также ассистировал Паласиос. На 45+5-й минуте забил игрок «Хольштайна» Макс Гешвилль. На 69-й минуте сравнял счёт нападающий «Хольштайна» Янн-Фите Арп.
«Байер» за шесть матчей набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хольштайн» с двумя очками идёт 17-м.
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