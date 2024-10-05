Илич отреагировал на слухи, что он ждал отставки из «Пари НН» из-за суммы неустойки

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич отреагировал на слухи, что он ждал своей отставки из клуба из-за большой суммы за расторжение контракта. Сегодня, 5 октября, нижегородский клуб объявил об уходе сербского специалиста.

«То, что было в моём контракте, не так важно. Но я не получал такие сумасшедшие деньги, о которых писали в СМИ. Тем более — не ждал их в случае расторжения контракта. Это неправильно! Я никогда не просил и не буду просить большего — мне всего хватает. Дело не в деньгах. Мы приняли решение прекратить сотрудничество, значит, на этом моменте мой контракт с клубом заканчивается», — приводит слова Илича Sport24.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 игр нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, в матче 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).