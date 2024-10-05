Тренер «Акрона» Тедеев – о съёмках Дзюбы в шоу: он сам выбирает, в чём ему участвовать

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев по окончании матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:2) ответил на вопрос о возможности участия форварда Артёма Дзюбы в юмористических шоу.

«Это вопрос не футбола, а общества, это часть жизни популярных людей, когда их приглашают в различные шоу – не только игроков, но и тренеров. Я бы не пошёл, наверное, в такое шоу – я не так знаменит и не настолько актёр.

Артём – взрослый человек и сам выбирает, в чём ему участвовать. Для меня важнее, что он очень порядочный человек и приносит много пользы «Акрону». А чем он занимается вне футбольного поля – его выбор», — приводит слова Тедеева Metaratings.

На этой неделе Артём Дзюба посетил шоу «Натальная карта». Игрок выступает за «Акрон» с сентября этого года. На его счету один гол и три голевых передачи за тольяттинский клуб в чемпионате России.