«Боруссия» Д уступила «Униону» в гостевом матче Бундеслиги

Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Унион» одержал победу в игре со счётом 2:1.

На 26-й минуте забил игрок «Унион» Кевин Фогт, реализовав пенальти. На 45-й минуте отличился полузащитник «Униона» Йорбе Вертессен с передачи Диогу Лейте. На 62-й минуте забил защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон.

После этого матча «Унион» набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» идёт седьмой с 10 очками.