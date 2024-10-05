«Боруссия» Д уступила «Униону» в гостевом матче Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Унион» одержал победу в игре со счётом 2:1.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Фогт – 26' 2:0 Вертессен – 45' 2:1 Рюэрсон – 62'
На 26-й минуте забил игрок «Унион» Кевин Фогт, реализовав пенальти. На 45-й минуте отличился полузащитник «Униона» Йорбе Вертессен с передачи Диогу Лейте. На 62-й минуте забил защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон.
После этого матча «Унион» набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» идёт седьмой с 10 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2024
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:17
-
18:16