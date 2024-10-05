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«Боруссия» Д уступила «Униону» в гостевом матче Бундеслиги

«Боруссия» Д уступила «Униону» в гостевом матче Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Унион» одержал победу в игре со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Фогт – 26'     2:0 Вертессен – 45'     2:1 Рюэрсон – 62'    

На 26-й минуте забил игрок «Унион» Кевин Фогт, реализовав пенальти. На 45-й минуте отличился полузащитник «Униона» Йорбе Вертессен с передачи Диогу Лейте. На 62-й минуте забил защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон.

После этого матча «Унион» набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» идёт седьмой с 10 очками.

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