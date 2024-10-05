Сергей Юран: «Краснодар» показал, что может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Российский тренер Сергей Юран оценил игру «Краснодара» после 10 проведённых матчей в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что чёрно-зелёные вполне могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Ещё рановато делать выводы. Но здорово, что в РПЛ идёт конкуренция за чемпионство. Борьба за первое место будет. «Локомотив» выглядит очень здорово. Дай бог, чтобы они прошли этот путь без травм. «Краснодар» показал, что может конкурировать с «Зенитом». «Быки» всегда боролись за верхние места. В этом сезоне становятся поувереннее. Футболисты чувствуют, что могут обыгрывать «Зенит», появилось больше уверенности», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.