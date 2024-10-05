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Семак выпустил Соболева на две минуты основного времени матча с «Оренбургом»

Семак выпустил Соболева на две минуты основного времени матча с «Оренбургом»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев вышел на замену в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0) на 88-й минуте. Форвард поменял Матео Кассьерру. С учётом компенсированного времени Соболев отыграл в матче семь минут. Он не отметился результативными действиями.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

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