Канчельскис: отставка Илича неудивительна. Непонятно, откуда он вообще взялся

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость об отставке Саши Илича c поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, кто его привёл и откуда он вообще взялся. Но то, что было, — уже прошло. Нужно смотреть дальше, думать, как будут выходить из сложившейся ситуации. А отставка Илича была предсказуема», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, во встрече 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).