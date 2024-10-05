Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ

«Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Арчер – 55'     1:1 Хаверц – 58'     2:1 Мартинелли – 68'     3:1 Сака – 88'    

На 55-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Кэмерон Арчер. Спустя три минуты ответный мяч «Арсенала» забил полузащитник Кай Хаверц. Затем на 69-й минуте игры увеличил преимущество хозяев Габриэл Мартинелли. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил форвард Букайо Сака — 3:1.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав одно очко. В следующем туре «Арсенал» проведёт встречу с «Борнмутом» (19 октября), а «Саутгемптон» — с «Лестером» (19 октября).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android