«Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.

На 55-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Кэмерон Арчер. Спустя три минуты ответный мяч «Арсенала» забил полузащитник Кай Хаверц. Затем на 69-й минуте игры увеличил преимущество хозяев Габриэл Мартинелли. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил форвард Букайо Сака — 3:1.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав одно очко. В следующем туре «Арсенал» проведёт встречу с «Борнмутом» (19 октября), а «Саутгемптон» — с «Лестером» (19 октября).