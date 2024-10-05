«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.

У гостей забили Андреас Перейра и Родриго Мунис. В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Матео Ковачич, также отличился вингер Жереми Доку.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Фулхэм» заработал 11 очков и располагается на шестой строчке в таблице.