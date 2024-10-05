«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 26' 1:1 Ковачич – 32' 2:1 Ковачич – 47' 3:1 Доку – 82' 3:2 Мунис – 88'
У гостей забили Андреас Перейра и Родриго Мунис. В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Матео Ковачич, также отличился вингер Жереми Доку.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Фулхэм» заработал 11 очков и располагается на шестой строчке в таблице.
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