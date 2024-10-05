Кечинов допустил, что Личку могут уволить, если «Динамо» проиграет два матча

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА.

«Сложно назвать фаворита в дерби «Динамо» — ЦСКА. Но думаю, что динамовская команда выглядит немножко предпочтительнее. Игры между этими командами всегда проходят невероятно зрелищно и в них много борьбы. Болельщикам будет очень интересно посмотреть предстоящий матч.

Каждая встреча является особенной. Не может быть иначе. Тренерская доля такова: если проиграл матч или два, то тебя могут уволить. Нельзя делить игры со «Спартаком», ЦСКА или «Химками». Если «Динамо» проиграет два матча, то может произойти отставка Лички», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.