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«Тюмень» сыграла вничью с «КАМАЗом» в матче 13-го тура Первой лиги

«Тюмень» сыграла вничью с «КАМАЗом» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Коротаев – 42'     1:1 Апеков – 89'    

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Тюмени» Александр Коротаев. Ответный мяч «КАМАЗА» на 90-й минуте забил форвард Руслан Апеков, реализовав 11-метровый удар.

После 13 сыгранных матчей «Тюмень» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 15 очков.

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