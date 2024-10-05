Овчинников: наконец-то в наших клубах протрезвели и поняли, что могут работать россияне

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об увольнениях иностранных тренеров из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Увольнение иностранных тренеров в «Оренбурге» и «Пари НН» — это чистка. Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что в нынешней ситуации могут спокойно работать российские тренеры. Но интересно, как будут рассчитываться с иностранными тренерами? Это же не россиянин, которого уволили и всё. Это же всё пойдёт через ФИФА.

Я слышал, что Александр Мостовой хочет возглавить «Оренбург», но сначала пройдёт стажировку в «Спартаке», это же мощное дело. «Оренбург» закопали, раз его надо поднимать? Интересно, если я сейчас попрошу написать, что хочу возглавить какую-то команду. То вся Россия будет полыхать, ведь Борман снова рвётся к власти. Это старый древний способ, чтобы себя раскрутить. Но надо иметь пять нормальных журналистов и исправно платить», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.