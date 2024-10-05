Артём Дзюба — о съёмках в «Натальной карте»: наслаждаешься, когда приходишь туда

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём участии в юмористическом шоу «Натальная карта».

«Сам ещё не смотрел, все друзья посмотрели. Все восхищены. Когда приходишь туда, ты расслабляешься и наслаждаешься. Я не помню, что я говорю, — я в моменте наслаждаюсь. Очень смешно. Проблема в том, что журналисты смеют выдумывать и цитировать. Когда после юмористической программы выдают заголовки, я говорю: «Этот мир уже не спасти». Про жену как-то смешно сказали: «Затворница». И всякая такая ерунда… Это прямо вообще катастрофа», — приводит слова Дзюбы Metaratings.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что Артём Дзюба вправе сам выбирать, в каких шоу ему сниматься.