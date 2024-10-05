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Игрок «Спартака» Чернов: Станкович сказал, что конфетно-букетный период закончился

Игрок «Спартака» Чернов: Станкович сказал, что конфетно-букетный период закончился
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович пообещал больше спрашивать с футболистов команды.

«Два дня назад на собрании он сказал, что конфетно-букетный период закончился. Теперь он будет больше спрашивать с нас.

Что думал, когда узнал, что он возглавит команду? Я мало чего знал о нём как о тренере. Знал, что он работал в Италии», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом. После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 16 очков и на текущий момент занимает шестое место. После пяти туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-белые заработали 12 очков и располагаются на первой строчке в квартете А.

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