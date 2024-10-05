Защитник «Оренбурга» Касимов: в матче с «Зенитом» был непонятный пенальти

Защитник «Оренбурга» Артём Касимов высказался о назначенном пенальти в ворота его команды в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Мы играли с классной командой, поэтому во втором тайме вышли от обороны. Все парни молодцы. Но был непонятный пенальти. Не знаю, какое решение примут наверху, но мне кажется, что там не было пенальти. 0:0 — закономерный результат с точки зрения нашей самоотдачи.

Санкт-Петербург — это мой дом. Очень счастлив вернуться и дебютировать именно здесь. Жаль, что проиграл, но движемся дальше», — передаёт слова Касимова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.