Густаво Мантуан прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Очень сложная игра, создали огромное количество моментов. К сожалению, смогли реализовать только один. Но самое главное, что победили и набрали три очка. Двигаемся дальше.

В чём проблема с реализацией в сегодняшнем матче? Конечно же, это огромная заслуга вратаря соперника. Он совершил невероятное количество красивых сейвов. Мы, в свою очередь, создали большое количество возможностей. Не смогли забить. Должны улучшать, конечно, этот компонент. Но и против нас играла хорошая команда. Повторюсь, большая заслуга вратаря в этом», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба на официальном сайте.