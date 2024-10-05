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Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»

Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»
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Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«В матче с «Оренбургом» полностью владели инициативой и создали много моментов. Могли забивать много, но вратарь соперника сыграл очень хорошо», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В минувшей игре на 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

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