Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В матче с «Оренбургом» полностью владели инициативой и создали много моментов. Могли забивать много, но вратарь соперника сыграл очень хорошо», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В минувшей игре на 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.