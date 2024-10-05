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Латышонок: хочу поехать в сборную России, даже если не будем ни с кем играть

Латышонок: хочу поехать в сборную России, даже если не будем ни с кем играть
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок поделился эмоциями от попадания в состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор, а также высказался о целесообразности его проведения без товарищеских матчей.

«Я счастлив от вызова в сборную России. Есть ли мотивация, даже если неизвестны соперники? Вообще всё равно. Хочу поехать, готов провести просто сборы, даже если не будем ни с кем играть. Это же сборная России», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сбор должен стартовать 7 октября в тренировочном центре Новогорска, однако на данный момент нет информации, с кем национальная команда России проведёт товарищеские матчи.

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