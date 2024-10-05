Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: доказываем, что вышли в РПЛ не просто так

Хавбек «Динамо» Махачкала Антон Крачковский высказался о выступлении команды в Российской Премьер-Лиге.

– В прошлом сезоне вы шли в лидерах Первой Лиги, в этом вы идёте ближе к концу турнирной таблицы в РПЛ. Эмоционально не тяжело перестраиваться с побед на другие результаты?

– Это точно не про нашу команду. Даже если мы проигрываем, то в следующем матче мы выходим и бьёмся. Конечно, мы понимаем, в какой чемпионат попали. С каждым матчем мы прогрессируем, просто иногда нам не хватает реализации и других маленьких нюансов.

– Нет такого, что на грандов ты настраиваешься иначе?

– Мы же всегда знаем, с кем проводим следующий матч. На старте сезона у нас были очень сильные соперники – с ними мало кто играл в начале чемпионата. Я говорю про «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Нас это ещё больше мотивирует. Мы выходим на каждую игру и доказываем, что вышли в РПЛ не просто так. Конечно, многие в нас не верят, но главное, что мы верим в себя, — приводит слова Крачковского Metaratings.

После 10 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева проведут встречу с воронежским «Факелом». Матч состоится 6 октября, начало — в 14:00 мск.