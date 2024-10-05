Вратарь «Оренбурга» Москвичёв: у меня большие вопросы к пенальти в матче с «Зенитом»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург» прокомментировал эпизод с пенальти в матче 11-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роман Сафьян.

«Первый матч с «Зенитом» особенный. В эпизоде с пенальти я видел только Сашу Ерохина, со спины не видел, что произошло. После игры посмотрел повтор — у меня большие вопросы. В моём понимании это не пенальти. Кажется, чуть подрисовали. Обидно. Думаю, «Зенит» должен забивать с игры как минимум и завершать такие матчи увереннее, а получается какая-то помощь», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.