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Вратарь «Оренбурга» Москвичёв: у меня большие вопросы к пенальти в матче с «Зенитом»

Вратарь «Оренбурга» Москвичёв: у меня большие вопросы к пенальти в матче с «Зенитом»
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Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург» прокомментировал эпизод с пенальти в матче 11-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роман Сафьян.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Первый матч с «Зенитом» особенный. В эпизоде с пенальти я видел только Сашу Ерохина, со спины не видел, что произошло. После игры посмотрел повтор — у меня большие вопросы. В моём понимании это не пенальти. Кажется, чуть подрисовали. Обидно. Думаю, «Зенит» должен забивать с игры как минимум и завершать такие матчи увереннее, а получается какая-то помощь», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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